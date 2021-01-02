Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", розбурхала розвагами з коханим
Не так давно завершився перший сезон проекту» Холостячка", головною героїнею якого стала Ксенія Мішина. Вибираючи серед кандидатів свого коханого, зірка зіткнулася з безліччю проблем. При цьому зараз в соціальних мережах все ще обговорюють її скандальний вибір. Між Олександром Еллертом і Олексієм Трегубенко актриса вибрала першого, поваливши шанувальників в шок.
І поки фанати будують свої теорії з приводу розвитку відносин новоутвореної пари, самі зірки відмінно проводять час разом. Так, Ксенія і Олександр вирушили відпочивати в Буковель, де відмінно проводять час разом.
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Деякими сторіз зірки поділилися у себе в профілі, розповідаючи про романтичну відпустку. Так, пара вирішила провести час також час в місці, де відпочиває не тільки тіло, а й душа - це місце "Буковельські чани".
Також артисти привітали фанатів зі святами. Ксенія позувала в леопардовому купальнику, спокійно розкинувши ніжки на коханому. А щоб уникнути непорозуміння через відео, Мішина навіть зазначила наостанок:»ви не подумайте, поруч мій брат".
Відзначимо, пара приїхала в Буковель, щоб весело провести час, а також покататися. Так, зірка розповіла, що вони приїхали на курорт, проте погода їх здивувала - снігу не виявилося, а навколо - зелена трава.
Все ж пара вирішила покататися на бобслеї і заради цього простояла півтори години в черзі. Під час чого Еллерт записав відео, в якому зняв Мішину і жартома запросив буковельців сфотографуватися із зіркою. У відповідь актриса засміялася.
Нагадавши, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»