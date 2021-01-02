Новий рік для українців почався з подорожчання вартості комунальних послуг

Так, з 1 січня почали діяти нові тарифи на холодну воду та каналізацію. Цифри затвердила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕ), передає "Хвиля". Правда, в кожному регіоні, встановлені свої розцінки, деяким пощастило менше, ніж іншим.

В середньому підвищення складе 20%. Але, наприклад, у Хмельницькому подорожчання буде всього на 10%, а в Житомирі - більш ніж на 30%.

тариф, вода

Зміни за тарифами торкнулися більшості великих водоканалів країни, зокрема в: Києві, Одесі, Ужгороді, Херсоні, Сумах, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Житомирі, Черкасах, Вінниці, Луцьку, Полтаві, Чернівцях, Харкові, Миколаєві, а також нові розцінки прописані й в деяких водоканалах у райцентрах.

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Так, у Києві новий тариф на централізоване водопостачання складе 10,97 гривень за куб без ПДВ, а на водовідведення - 9,86 гривні за куб.

Варто відзначити, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. І якщо зараз київська сім'я платить за воду 460 гривень на місяць, то за новими тарифами буде 500 гривень.

тарифи, опалення, батарея

Що стосується подорожчання опалення, то воно теж не за горами. З 1 січня почали діяти нові ціни для 23 підприємств, які надають свої послуги населенню. Ці підприємства, у свою чергу, будуть змушені піднімати тарифи. Так як зміни в тарифах повинні затвердити в НКРЕКП, то подорожчання українці відчують не раніше, ніж через місяць.

У деяких населених пунктах, як попереджають експерти, тарифи на опалення можуть зрости аж на 46%.

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