Новий рік для українців почався з подорожчання вартості комунальних послуг

Так, з 1 січня почали діяти нові тарифи на холодну воду та каналізацію. Цифри затвердила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕ), передає "Хвиля". Правда, в кожному регіоні, встановлені свої розцінки, деяким пощастило менше, ніж іншим.

В середньому підвищення складе 20%. Але, наприклад, у Хмельницькому подорожчання буде всього на 10%, а в Житомирі - більш ніж на 30%.

Зміни за тарифами торкнулися більшості великих водоканалів країни, зокрема в: Києві, Одесі, Ужгороді, Херсоні, Сумах, Івано-Франківську, Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Житомирі, Черкасах, Вінниці, Луцьку, Полтаві, Чернівцях, Харкові, Миколаєві, а також нові розцінки прописані й в деяких водоканалах у райцентрах.

Так, у Києві новий тариф на централізоване водопостачання складе 10,97 гривень за куб без ПДВ, а на водовідведення - 9,86 гривні за куб.

Варто відзначити, що середня витрата холодної води на людину - близько 5 кубів на місяць. І якщо зараз київська сім'я платить за воду 460 гривень на місяць, то за новими тарифами буде 500 гривень.

Що стосується подорожчання опалення, то воно теж не за горами. З 1 січня почали діяти нові ціни для 23 підприємств, які надають свої послуги населенню. Ці підприємства, у свою чергу, будуть змушені піднімати тарифи. Так як зміни в тарифах повинні затвердити в НКРЕКП, то подорожчання українці відчують не раніше, ніж через місяць.

У деяких населених пунктах, як попереджають експерти, тарифи на опалення можуть зрости аж на 46%.

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