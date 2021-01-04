Бразильська модель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret порадувала фанатів "смачним" образом

Як передає Politeka.net, 39-річна красуня опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постала в крихітному бікіні рожевого відтінку.

Алессандра з розпущеним і злегка розпатланим волоссям, в сонцезахисних окулярах і накинутому на плечі персиковому парео виглянула на веранду ресторану, покрутившись перед камерою. Модель відставила ручку, відчинивши парео, та блиснула засмаглими принадами - прямо райська насолода.

Струнка красуня знає, що виглядає бездоганно, особливо її гладеньке тіло, тому абсолютно не соромиться засвітити зайве, що цілком можливо, враховуючи розмір її мікро-бікіні.

"Новий початок", - підписала кадр зірка.

По всьому, модель відчуває себе розкуто перед камерами, це відразу відчувається. І не дивно, адже у неї за плечима багатий досвід. Амбросіо з малих років мріяла стати моделлю. Сім'я підтримала дівчинку, і вже в 15 років вона отримала свій перший контракт.

Її першою великою роботою стали зйомки для журналу ELLE, обличчя Алессандри з'явилося на обкладинці. Юну модель відразу ж помітили інші і в її кар'єрі з'явилися роботи з найбільшими світовими бренд-компаніями.

Уперше в шоу-показі бренду нижньої білизни Victoria's Secret Амбросіо взяла участь в 2001 році, почавши свою багаторічну співпрацю з цією компанією. У 2004 році вона стала «обличчям» нової лінії білизни Pink. Зараз вона продовжує бути однією з "ангелів" Victoria's Secret.

Раніше ми повідомляли, Амбросіо показала в Instagram свою сім'ю, з якою відзначала Новий Рік. Дівчина козирнула фігурою в спокусливій сукні-"сіточці" з глибоким декольте та високими розрізами на спідниці.

Нагадаємо, зірка Victoria's Secret задерла ніжку в зухвалому міні.

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