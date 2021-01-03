Американська фітнес-модель Соммер Рей сколихнула Мережу зухвалим образом, полоскотавши нерви вдячній публіці

Як передає Politeka.net, 24-річна зірка бодібілдингу опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в брутальному вбранні.

Так, Соммер позувала на рожевих кріслах. Дівчина втиснулася в шкіряний топ зі "смачним" декольте та шортики. Блондинка розпустила волосся, нанесла яскравий макіяж і покрутилася перед камерою, кокетливо стріляючи оченятами. Соковитими й пружними формами Соммер неможливо намилуватися. На деяких кадрах Рей зухвало розставила ніжки, спершись руками об коліна.

"Я сумніваюся, що текіла - це відповідь, але воно того варте", - підписала кадри модель.

Користувачі із захопленням кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів у коментарях:

"Підпис 👌🏻😂"

"Вони стають більше" - "не стають, просто вона піклується про них"

"Боже мій, я так заздрю, ти надзвичайно гарна!💛"

"Ти така класна 🔥 така кумедна й красива, завжди люблю твій контент 🔥 🔥 🙌 🙌 @ sommerray, продовжуй мене вражати"

"Моє серце завмирає через тебе😍"

"Як ти так добре виглядаєш? 😩❤️"

"Ти дуже красива в шкірі - 😍мені це подобається"

Зазначимо, Соммер Рей активно займається просуванням свого Instagram-блогу, ділячись з майже 26 млн фоловерами кадрами тренувань, а також з життя.

Незважаючи на насичений графік, модель намагається приділяти свій час не тільки роботі. Вона захоплюється подорожами, спортом, музикою, читанням сучасної літератури. Часто організовує зустрічі зі своїми фанатами.

Нагадаємо, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску