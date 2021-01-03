Американська фітнес-модель Соммер Рей сколихнула Мережу зухвалим образом, полоскотавши нерви вдячній публіці
Як передає Politeka.net, 24-річна зірка бодібілдингу опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала в брутальному вбранні.
Так, Соммер позувала на рожевих кріслах. Дівчина втиснулася в шкіряний топ зі "смачним" декольте та шортики. Блондинка розпустила волосся, нанесла яскравий макіяж і покрутилася перед камерою, кокетливо стріляючи оченятами. Соковитими й пружними формами Соммер неможливо намилуватися. На деяких кадрах Рей зухвало розставила ніжки, спершись руками об коліна.
"Я сумніваюся, що текіла - це відповідь, але воно того варте", - підписала кадри модель.
Користувачі із захопленням кинулися обговорювати побачене, не шкодуючи компліментів у коментарях:
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"Підпис 👌🏻😂"
"Вони стають більше" - "не стають, просто вона піклується про них"
"Боже мій, я так заздрю, ти надзвичайно гарна!💛"
"Ти така класна 🔥 така кумедна й красива, завжди люблю твій контент 🔥 🔥 🙌 🙌 @ sommerray, продовжуй мене вражати"
"Моє серце завмирає через тебе😍"
"Як ти так добре виглядаєш? 😩❤️"
"Ти дуже красива в шкірі - 😍мені це подобається"
Зазначимо, Соммер Рей активно займається просуванням свого Instagram-блогу, ділячись з майже 26 млн фоловерами кадрами тренувань, а також з життя.
Незважаючи на насичений графік, модель намагається приділяти свій час не тільки роботі. Вона захоплюється подорожами, спортом, музикою, читанням сучасної літератури. Часто організовує зустрічі зі своїми фанатами.
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