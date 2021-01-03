Легендарна голлівудська актриса Ольга Куриленко, яка грала роль дівчини Джеймса Бонда, вразила кадрами після тренування
Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.
"Коли я займалася", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Куриленко позує сидячи в спортзалі з задертими руками й демонстративно поглядаючи в камеру. Шанувальники знаменитості високо оцінили фотографію кумира, про що свідчать коментарі.
"А ти боєць!", "дуже мило", "ось це пожежа", "видно відразу – хороша робота", "ідеальні руки", "ви приголомшлива", "крута", "виглядаєш неперевершено", - пишуть вони.
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До цього ми розповідали, що українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, показала свій святковий лук і привітала фоловерів З Новим роком
Так, на сторінці актриси з'явилася фотографія, на якій вона позує в сукні персикового кольору, поправляючи волосся.
Свій святковий образ дівчина Бонда доповнила масивними браслетом і кольє. Також у неї на пальцях кілька великих кілець. Шанувальникам зірка знімки дуже "зайшли", тому вони захопилися образом кумира.
Нагадавши, дівчина Бонда Куриленко полонила пухкими губками і фатальним поглядом
А ще Politeka писала, що яскрава дівчина Бонда Куриленко блиснула в мереживній міні-сукні