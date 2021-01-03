Популярна українська співачка Оля Полякова вирішила подражнити фанатів, показавши бездоганні ноги в концертному вбранні

Як розповідає Politeka, фотографію красуня опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Велике Стадіонне Шоу! Не пропустіть", - йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Полякова позує в концертному вбранні, зробленому так, щоб підкреслювати бездоганні ноги красуні. Довершував образ знаменитості кокошник, що перетворює Полякову в королеву.

"Боже, ноги від вух!", "Королева!", "тигриця і трудівниця", "Олюшка!!!Ти справжня!!!Любимо тебе красун", "бездоганні форми, Оля! Ти дуже велика молодець", "розкішні ноги, Оля", - пишуть вони.

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На офіційній сторінці шоу "Маскарад" в Instagram з'явилося святкове фото зірки. Ольга була одягнена в яскравий червоний новорічний костюм з дуже глибоким декольте. Пишні груди співачки були прикрашені білосніжним хутром, а тонка талія вигідно підкреслена поясом із золотою пряжкою.

Нагадаємо, що грайлива Ольга Полякова засмущала Андрія Данилка, спустивши перед ним халат.

Як повідомляла Politeka, Ольга Полякова осоромилася в занадто тісному костюмі й перейшла на мат, співачка не змогла навіть встати.

Також Politeka писала, що шалена Ольга Полякова з вивалюється бюстом схвилювала на "Дизель Шоу".