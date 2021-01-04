Відома актриса Марта Адамчук, зірка "Квартал 95", показала себе в ефектному образі

На фото Марта позувала в чорній сукні з розрізом і прозорими рукавами. Дівчина доповнила образ невеликим мейкапом, а дивилася прямо в камеру. Кадр вийшов дуже ніжним і ефектним, адже Адамчук виглядала неймовірно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили більше ста лайків, включаючи дружину Євгена Кошового Ксенію, і не писали Коментарі, але зазвичай дівчину засипають компліментами:

"Вау", "не перестаю захоплюватися вашою красою", "ви казково чарівні", "красива, дуже красива", " жінка - як музика. Її можна любити, навіть не дуже розуміючи. Хоч щаслива, хоч втомлена-ти чарівна", "шикарна", "Милашка-принцеса, люблю, цілу, удачі", "Моя зірка", " Так виглядає жінка, яка задоволена своєю роботою. Нехай так буде завжди і ніяк інакше".

Ми писали, що дві зірки "Квартал 95" Віра Кекелія і Марта Адамчук підкорили своїм чарівним талантом.

Так, Віра Кекелія вбралася в білу облягаючу сукню з глибоким декольте. Наряд тримався на тонких бретельках, ледь не зісковзують з плечей. Блискуче намисто доповнило образ.

Нагадаємо, брюнетка з "Квартал 95" показала свою незвичайну сторону і ошелешила словами про рік, що минає

А ще Politeka писала, що пекуча брюнетка з "Квартал 95" довела до мурашок, виконавши танець сідниць

Також Politeka повідомляла, що ефектна брюнетка з "Квартал 95" засліпила "дірявим" декольте



