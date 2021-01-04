Відома модель і фітнес-тренер Катерина Усманова показала, як підтримує тіло в тонусі

На фото Усманова позує в міні-шортах і ТОПі. Образ красуня доповнила білими кросівками, а в руках тримала дві гантелі. Зірка зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали, а сама показувала вправу випади з ходьбою. Кадри вийшли цікавими і мотивуючими, адже красуня робить все, щоб залишатися ідеально худенькою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ну що, дівчата, вриваємося в 2021-ий?

Давайте розтрясемося і відновимося від нескінченних застіль.

Ловіть найкращий # флешмоб після новорічного вікенду:

ВИПАДИ З ХОДЬБОЮ.

Це базова вправа більш ефективно для жиросжигания, ніж статичні випади", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик 13 тисяч разів і написали коментарі:

"Така працьовита. Молодець", "трохи гусеницю не розчавила", "така красуня".

Повідомлялося, що фітнес-тренер Катерина Усманова здивувала шанувальників, показавши спокусливу казку.

Красуня опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі фото, для якого вбралася в один лише купальник і завдала на тіло своєрідний грим. Спортсменка показала свої розвинені м'язи в рожевому бікіні на тоненьких зав'язках, які вона натягнула на трусиках.

Нагадаємо, фітнес-тренер Усманова заманила апетитними вигинами в "невидимому" вбранні

А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова в занадто коротких шортиках захопила пружністю " горішка"

Також Politeka повідомляла, що фітнес-тренер Усманова в червоній білизні показала свої "кульки" під ялинкою