Відома українська співачка Ані Лорак, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала, хто у неї з'явився
На кадрах Лорак хвалилася маленьким кошлатим цуценям. Красуня грала з ним і показувала, як Він розважався з новорічною стрічкою. Малюка Кароліна назвала Тошею. Трохи пізніше співачка показала, як щеня вже гралося з іграшковим птахом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"А хто це у нас. Віддай стрічку. Триває у нас новорічна пригода. Тошенька. Гризе стрічку, з ялинки зняв. Грайливий у нас настрій такий", - сказала Кароліна в сторіс Instagram.
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"Я і моя здобич. Ну, все, переміг птицю", - додала пізніше співачка.
Фанати не змогли поставити лайки під публікацією або написати коментарі, адже кадри були в сторіс, де подібних функцій не присутній..
Повідомлялося, що популярна співачка українського походження Ані Лорак похвалилася новорічним образом і вразила фігурою.
Співачка вбралася в Червону блискучу сукню з пікантним декольте, прикритим сіточкою і зробила досить ніжний макіяж з акцентом на очі. Волосся артистка поклала досить просто-акуратними локонами на плечі без будь-яких додаткових прикрас.
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