Популярна українська співачка Оля Полякова вразила шанувальників, посвітивши бездоганними формами в різних жарких нарядах

Як розповідає Politeka, фотографії з красунею були опубліковані на сторінці шоу, в якому бере участь зірка в Instagram.

"Який образ детектива Олі Полякової на шоу Вам сподобався найбільше?"- йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото Полякова постає перед камерою в різних жарких нарядах, що привело в захват її шанувальників.

"Всі хороші по своєму", "боже, один краще іншого. Це просто неймовірно", "нереально вибрати. Всі вогонь як гарні", "вже ні в які ворота не лізе. Залишилося тільки в одній білизні вийти", "Жах! Для кого це все", "образ схожий на Марину з реальної містики", "ви просто перевершили сама себе", "макіяж вогонь, дуже красиво. Оля, розкішний вигляд на кожному фото", "взагалі не Полякова. Тепер все на одне обличчя", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що співачка Ольга Полякова зачепила своєю промовою, заговоривши про наболіле

Ведучий Василь Голованов під час ефіру подзвонив Поляковій, попросивши її прокоментувати актуальні питання, що відбуваються в нашій країні, а також дати українцям напуття напередодні Нового року.

Нагадаємо, що грайлива Ольга Полякова засмущала Андрія Данилка, спустивши перед ним халат.

Також Politeka писала, що шалена Ольга Полякова з вивалюється бюстом схвилювала на " Дизель Шоу.