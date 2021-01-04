Повністю роздягнена Памела Андерсон звела з розуму соковитою фігуркою

Як передає Politeka.net, 53-річна актриса й модель опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в запаморочливому вигляді.

Нестаріюча красуня сиділа на пляжі біля кромки океану, мокра та абсолютно гола. Памела, вся в піску, повернулася до камери спиною, блиснувши спокусливими вигинами і химерним татуюванням. Ноги актриси заплуталися в рибальській сітці - так і хочеться сказати: "Гарний улов!"

"Залишайтеся з нами ... 🙏 🐬 🐳 🦋", - підписала кадр зірка.

Варто відзначити, Андерсон прославилася не тільки своєю роллю в культовому серіалі 90-х "Рятувальники Малібу", але ще й серією пікантних знімків. Модель активно співпрацювала з журналами для дорослих.

У 1989-му Памела вперше потрапила на обкладинку журналу Playboy і надалі знімалася оголеною також для телеканалу Playboy TV.

До всього іншого актрисі додав слави гучний скандал у 1995 році, коли в інтернет потрапив відеозапис сексуального характеру з її участю. На кадрах вона була разом з тодішнім чоловіком рок-зіркою Томмі Лі.

Зрозуміло, що Андерсон відома не одними інтимними пригодами. Зірка вклала багато коштів в охорону навколишньої природи. Зокрема, в 2015 році вона вступила до ради директорів Товариства охорони морської фауни.

Раніше ми повідомляли, томна Памела запаморочила голову бездоганними формами в мереживному топі. Блондинка позувала з чашкою в руці, прикривши бюст руками, інакше прозора тканина видала б її "заборонений плід".

Нагадаємо, Памела Андерсон лягла на животик заради жаркого кадру без білизни і" пропалила "поглядом:"Прекрасно".

Як повідомляла Politeka, Памела Андерсон похвалилася підкачаними формами, пробудивши сміливі фантазії: "Тигр, що крадеться".

Також Politeka писала, що 53-річна Памела Андерсон змусила балдеть від своїх форм крупним планом:"невимовно прекрасна".