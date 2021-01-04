Ось це так!

Відома російська актриса Христина Асмус приголомшила шанувальників словами про те, що через колегу-актора, який захворів китайським вірусом, повинна буде перебувати на карантині

Як розповідає Politeka, відповідний пост знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Хочеш насмішити? Розкажи йому про свої плани... 😭 Сьогодні мав відбутися мій перший спектакль цього року... Приголомшливий пластичний спектакль» Ревізор " у постановці улюбленого @sergey_zemlyanskiy 🚀 але артист захворів ковідом... Також через іншого хворого артиста скасування "тексту" 6 січня і" дачників " 8 січня. Один з хлопців написав у загальному чаті - у мене ковід, а у вас тривають новорічні свята, не Дякуйте😂 😂 😂", - йдеться в повідомленні.

При цьому Асмус розповіла, що"веселого тут мало".

"Веселого тут мало, звичайно... Але слава богу все проходить в легкій формі!! І головне всім здоров'я!!! Бережіть себе! Носіть маски і не хитайтеся по невиразних місцях", - резюмувала актриса.

Уточнимо, що на фотографії Асмус позує біля коридорі готелю, елегантно поглядаючи в камеру.

Нагадавши, Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.

Як повідомляла Politeka, Асмус після розлучення з Харламовим вирішила позбутися розкішного волосся: "сама невдала...".

Також Politeka писала, що вбита горем Асмус відверто розповіла про нещастя, смерть розлучила назавжди