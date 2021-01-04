Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк підкорила фанатів, показавшись в одному купальнику на вулиці

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

Так, на фотографії розпарена Нікітюк позує на краю купелі, грайливо чіпаючи ногу. Пікантні місця красуні прикривав міні-купальник, який ведуча "доповнила" ідеальною посмішкою.

Саму фотографію знаменитість ніяк не підписала, а шанувальників позбавила такої можливості, опублікувавши її в каруселі Сторіс. Однак явно видно схожість з недавньою витівкою російської балерини Анастасії Волочкової, яка також в одній білизні здалася на вулиці.

"Щасливого Нового року!!!🎄 🔥 Загартовуйтеся, радійте і будьте щасливі», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Волочкова позує в одному червоному купальнику, задерши руку до верху. При цьому поруч з балериною можна помітити ялинку, яку вже прикрасили до Нового року.

А оскільки Волочкова закрила можливість коментувати свої пости, користувачі Мережі не змогли висловитися щодо витівки балерини.

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