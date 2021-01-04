Відома українська співачка Аліна Гросу, яка зараз відпочиває на гірськолижному курорті, здивувала шанувальників одкровенням

Як повідомляє Politeka, відповідний пост знаменитість розмістила у себе на сторінці в Instagram.

"Встали вперше на лижі⛷ ⛷ ⛷ навіть трохи пишаюся цим сэконом заощадили на тренері, тому що від сорому, дивлячись на те як малюки красиво і сміливо самі літають по горах, практично відразу впевнено поїхали😋 хочу ще🤪 і на борді хочу", - розповіла вона.

Уточнимо, що, попри одкровення, Гросу опублікувала фотографії, зроблені вже після поїздки. Як можна помітити по її обличчю, дівчина абсолютна задоволена собою.

"Посмішка просто космос", "відмінно виглядаєш!", "молодець, що встала на лижі"," шикарна"," Алінка – ти просто неперевершена", "чудово виглядаєш", "молодець! Вітаю, все потрібно робити вчасно, значить воно настав 👌...",- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська співачка Аліна Гросу заінтригувала фігурою на новорічному виступі

"Маленька бджілка, яка виросла і перетворилася на талановиту красуню-співачку», - оголосила зірку Ольга Полякова, яка була ведучою новорічного вечора.

Нагадаємо, що задоволена собою Аліна Гросу викликала бурю несподіваним сюрпризом.

Як повідомляла Politeka, грайлива Аліна Гросу знайшла заміну колишньому чоловікові і схвилювала витівками на курорті.

Також Politeka писала, що Аліна Гросу з немовлям на руках приголомшила визнанням.