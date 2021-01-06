Відома модель Памела Андерсон показала себе в незвичайному образі

На фото красуня здалася в білому купальнику, лежачи на животику на пляжі. Андерсон підняла голову і дала зазирнути в декольте, виблискуючи пишним бюстом. Красуня була в піску, а волосся у Памели виявилися мокрими. Знімок вийшов дуже спокусливим і запальним, адже модель не соромилася себе показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, адже знімок був викинутий в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Чиста краса", "Приголомшлива" ," що за каньєн, ти все ще сумуєш?", "Це прекрасно", " ти повернулася в Париж?", "Приїжджай в Тбілісі", "побачити красу і померти", "я б хотів пити ранкову каву з тобою"," Ого, я люблю тебе, Памела", "Богиня", " Привіт, міс Андерсон, як Ваші справи?", "Вау".

Повідомлялося, що повністю роздягнена Памела Андерсон звела з розуму соковитою фігуркою.

Нестаріюча красуня сиділа на пляжі біля кромки океану, мокра і абсолютно гола. Памела, вся в піску, повернулася до камери спиною, блиснувши спокусливими вигинами і химерною татуюванням. Ноги актриси заплуталися в Рибальській мережі.

"Залишайтеся з нами ... 🙏 🐬 🐳 🦋 ",- підписала кадр зірка.

Нагадаємо, спекотна Памела Андерсон в мереживній білизні показала, що таке спокуса

Також Politeka писала, що Памела Андерсон лягла на животик заради жаркого кадру без білизни і "пропалила" поглядом

А ще Politeka повідомляла, що Памела Андерсон похвалилася підкачаними формами, пробудивши сміливі фантазії



