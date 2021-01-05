Відомий бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко (Тарзан), чоловік Наташі Корольової, важко переживає втрату близької людини
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
2 січня у віці 80 років від китайського вірусу помер російський актор Володимир Коренєв, який прославився роллю у фільмі "Людина-амфібія".
Сергій Глушко зізнавався, що Коренєв був для нього вчителем і зразком для наслідування.
Із зіркою фільму "Людина-амфібія", актором Володимиром Коренєвим сьогодні, 5 січня, прощаються в московському електротеатрі"Станіславський".
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Народний артист Росії виконав у легендарній радянській картині роль Іхтіандра. Всього Коренєв зіграв приблизно в 40 фільмах.
Володимира Коренєва поховають на Введенському кладовищі.
"Ви завжди з нами, майстер», - написав Глушко на своїй сторінці в соцмережі, і опублікував фрагмент вистави, в якому грав Коренєв.
Користувачі Мережі висловлюють свої співчуття.
"Ціла епоха талановитих, інтелігентних і мудрих акторів йде... І світ стає зовсім іншим... Світла пам'ять" « " чудовий спектакль...Пам'ятати... Яка людина була...!!!", "Світла пам'ять", - пишуть в мережі.
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