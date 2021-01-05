Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про розвантажувальні дні

На фото Усманова здалася в білизні і шкарпетках. Зірка спокусливо лягла на крісло, а в руках тримала смакоту. Дівчина закинула одну ногу на підлокітник, хвалячись підтягнутими ногами і рельєфним животиком, який можна помітити вище трусиків. Катерина відкусила шматочок і закрила очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ефективні розвантажувальні дні

Початок року обіцяє бути відмінним

Якщо після всієї великої кількості шкідливої святкової їжі влаштувати детоксикацію

Ефективний і найменш шкідливий спосіб очистити організм і дати перепочинок шлунково-кишковому тракту — влаштувати розвантажувальний день", - написала зірка", - написала зірка.

Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Алілуя", " цим ще хтось займається? не очікувала звичайно", " виходить, у мене кожен день розвантажувальний)", " Че за марення, чисте харчування і ніяких розвантажень не треба...після свят в режим ось і все".

Ми писали, що фітнес-тренер Катерина Усманова здивувала шанувальників, показавши спокусливу казку.

Спортсменка показала свої розвинені м'язи в рожевому бікіні на тоненьких зав'язках, які вона натягнула на трусиках. При цьому все її тіло заблищало на світлі.

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