Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, розповіла про проблему

На фото Анастасія позує в білих тапочках і бікіні. Образ зірка доповнила яскравими окулярами, а в руках тримала мандарин, яким гралася перед дзеркалом. Кумейко знімала себе на телефон, хвалячись ефектними вигинами перед фанатами. Як відомо, зараз співачка відпочиває на курорті, постійно ділячись знімками з відпустки. Про це пише Politeka.net зі сссилкой на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку, упс", - підписала фото зірка.

На другому фото красуня вже була без телефону і танцювала перед дзеркалом в тапках, знявши окуляри. Як виявилося, у Анастасії невелика проблема:

"Добрий ранок. Сьогодні в черговий раз засмутилася, що не вмію кататися на ковзанах. У нас прибрали в номері, мокру підлогу. Висихає пару годин".

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Анастасія Кумейкоп висвітлила бездоганною фігурою в спортивному вбранні.

"Светик ушатала мене сьогодні", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на фотографії Кумейко позує в міні-ТОПі синього кольору, з явно почервонілим обличчям. Але, незважаючи на це, вигляд у красуні явно задоволений. А образ вона доповнила елегантними браслетами.

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