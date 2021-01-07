Відома супермодель Наомі Кемпбелл показала, як підтримує тіло в тонусі

На кадрах Наомі позує разом з другом в тренажерному залі. Кемпбелл була в спортивному костюмі і показала кілька вправ, які любить виконувати. По ролику і не скажеш, що супермоделі вже більше 50 років. М'язистий чоловік у всьому допомагав зірці. Кадри вийшли ефектними і мотивуючими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Наомі фітнес з @naomi !! Поїхали, пантери", - написала зірка під кадрами.

Фанати подивилися ролик більше 11 тисяч разів і написали коментарі:

"Чудово відредаговано", "сильні жінки> залишайтеся мотивованими і мотивуйте їх", "Я так сильно тебе люблю", "чесно кажучи, Наомі, твоя. Я люблю гучну музику до цього відео і гордо себе, ми любимо це бачити !!". "Так, королева", " Чи Можете ви пройти по злітно-посадковій смузі між підходами?".

Повідомлялося, що британська супермодель і актриса Наомі Кемпбелл постала у відвертому образі.

Красуня може похвалитися ідеальною фігурою і довгими ногами, де б не була.

Цього разу відома Наомі блиснула своїми досконалостями. Зірка одягла ліфчик на тонких бретельках і трусики з поясом, який виділив її тонку талію.

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