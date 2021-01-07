Відома телеведуча Ольга Бузова зі своїм нареченим Давою показали, як розважають себе на Мальдівах

На кадрах Оля позувала в міні-сукні, а образ доповнила милими сережками. Поруч стояв Давид Манукян, якого всі знають під псевдонімом Дава. Чоловік був у футболці і шортах, стояв босоніж на піску. Парочка зобразила діалог, а після цього пустилася в танок. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Танцюй, як ніби тебе ніхто не бачить", - написала зірка під кадрами.

Фанати подивилися ролик сотні тисяч разів і написали коментарі:

"Танцюємо разом з вами завжди"," та вистачить", " Співай ніби ніхто не чує. Продюсер Ольги Бузової!", "Навіть у мене контент цікавіше", " Оля! Що з обличчям ?!!", "Цікаво, а ви щас там з Самбурської тусуєтеся або знову випадковість?", "Як ніби Дава втопив телефон, танцюйте також", " дуже красиві ніжки стали))", "стеж за ротом", "цікаво з якого кадру потрапили під музику ? Дуже круто".

Повідомлялося, що телеведуча і співачка Ольга Бузова блиснула фігурою на відпочинку.

Видно, що поки Бузова не втрачає оптимізму, але якщо погода не одумається, то відпочинок може бути зіпсований, все ж на Балі їдуть заради Сонця, засмаги і купання.

Нагадаємо, Ольга Бузова приміряла" дірявий " купальник і викликала огиду на пляжі

А ще Politeka писала, що Бузова в мікроскопічному бікіні зганьбилася відвертим відео з Давою, дивитися огидно

Також Politeka повідомляла, що схудла Ольга Бузова на Мальдівах налякала видом в кислотному бікіні



