Відома співачка Оля Полякова показала себе і розповіла про перший проект дочки Марії
На фото Оля позувала у футболці, показавшись перед камерою. Зірка поправляла волосся і розповідала про початок кар'єри дочки. Як виявилося, Маша вирішила стати учасницею рок-групи під ім'ям "Шви". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Хлопці. У Маруськи свій тепер рок-гурт. У моєї Маші. Називається"Шви". Тому йдіть переходьте за посиланням і дивіться, що ж нам молодь приготувала", - сказала Оля.
Сама Маша оголосила про початок проекту кілька годин тому в сторіс Instagram. Красуня опублікувала фото всіх учасників і написала:
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"А ось і сторінка нашої групи. Зовсім скоро всі релізи будуть на ній, так що підписуйтесь, і не пропускайте".
На сторінці нової групи можна побачити назву групи і п'ятьох учасників, які увійшли до складу колективу. Відомо, що поки у "Швів" немає барабанщика, так як його ім'я не заявлено в шапці групи.
Повідомлялося, що українська "королева ночі" Оля Полякова приголомшила відвертими кадрами.
В Instagram Stories Оля Полякова опублікувала короткий відеоролик, що складається з відвертих фотографій.
Спершу в кадрі Оля Полякова стоїть під душем повністю роздягненою, виставивши свій "горішок" напоказ.
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