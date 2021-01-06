Відома співачка Оля Полякова показала себе і розповіла про перший проект дочки Марії

На фото Оля позувала у футболці, показавшись перед камерою. Зірка поправляла волосся і розповідала про початок кар'єри дочки. Як виявилося, Маша вирішила стати учасницею рок-групи під ім'ям "Шви". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хлопці. У Маруськи свій тепер рок-гурт. У моєї Маші. Називається"Шви". Тому йдіть переходьте за посиланням і дивіться, що ж нам молодь приготувала", - сказала Оля.

Сама Маша оголосила про початок проекту кілька годин тому в сторіс Instagram. Красуня опублікувала фото всіх учасників і написала:

"А ось і сторінка нашої групи. Зовсім скоро всі релізи будуть на ній, так що підписуйтесь, і не пропускайте".

На сторінці нової групи можна побачити назву групи і п'ятьох учасників, які увійшли до складу колективу. Відомо, що поки у "Швів" немає барабанщика, так як його ім'я не заявлено в шапці групи.

Повідомлялося, що українська "королева ночі" Оля Полякова приголомшила відвертими кадрами.

В Instagram Stories Оля Полякова опублікувала короткий відеоролик, що складається з відвертих фотографій.

Спершу в кадрі Оля Полякова стоїть під душем повністю роздягненою, виставивши свій "горішок" напоказ.

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