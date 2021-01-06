Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", показала свій настрій

На фото Серябкіна показала себе в ліфчику і спідниці з бахромою. Зірка спокусливо вигнулася, хвалячись пишною красою в напівпрозорій тканині. На другому фото красуня показала себе в чотирьох ракурсах, гладячи своє тіло і повертаючись найпікантнішими сторонами. Знімки вийшли дуже запальними і викликають бажання, адже Ольга не соромилася показати всю свою красу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Настрій-спідниця", - підписала зірка фотографії.

Фанати поставили понад 23 тисячі лайків і написали коментарі:

"Розкішна Оленька люблю тебе", "гарний настрій", " Пора виходити заміж! Тобі скоро 40 вже!!", "Ну не можна ж бути такою гарячою"," несіть вогнегасник", " А навіщо підстриглася дорога моя?) з довгими краще тобі", "обожнюю, Оля я тебе обожнюю", "тобі йде це каре, з Різдвом"," як завжди соковита, як Святвечір", " можна в тебе закохатися, як в останній Захід Сонця?".

Ми писали, що колишня солістка відомої російської групи «Срібло» Ольга Серябкіна вразила фігурою в вигадливій сукні перед холодильником.

Так, Серябкіна вирішила показати себе в простій домашній обстановці. На кадрах можна побачити, як вона стоїть перед розкритим холодильником і захоплено тягнеться до їжі.

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