Курс валют в Україні 7 січня застигне на місці перед Новим грандіозним падінням, Нацбанк вирішив зіграти в нову гру

Таким є прогноз фахівців, передає Politeka.

Зокрема, після тривалого подорожчання, Долар після затяжних вихідних буде стрімко падати. Цього разу національна валюта "відкусить" у нього 11,81 пункт.

Євро ж навпаки, дорожчатиме. Гривня втратить 6,3 позиції.

Курс валют в Україні 7 січня буде таким:

100 доларів – 2840,28 грн;

100 євро-3484,6 грн.

А ось російський рубль сьогодні "прокинуть". Національна валюта опуститься до показника в 3,7951 пункт за 10 кремлівських «дерев'яних».

До цього ми розповідали, що згідно з прогнозами фахівців, після Нового року Україну чекає профіцит валюти, що означає ослаблення гривні на міжбанківських торгах.

Так, національна валюта може "спіткнутися", зупинившись на показнику 27,7-28,2 грн за один"вічнозелений".

Причиною подорожчання валюти експерти називають тиск, які чинять міжнародні компанії на валютний ринок України. При цьому очікувати курсу більше, ніж 28,3 грн за один долар на цей час не варто.

Нагадаємо, що курс долара може рвонути ще до Нового року, НБУ попередив українців.

Як повідомляла Politeka, долар голосно гуркнеться після вихідних, курс валют від НБУ здивує українців.

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