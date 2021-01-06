Відома українська співачка Даша Астаф'єва вразила фанатів, посвітивши бездоганними формами в одному купальнику

Як розповідає Politeka, відповідну фотографію знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"День, коли я..." - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на знімку можна помітити задоволену Астаф'єву в тісному купальнику. Завдяки цьому в кадр потрапили розкішні форми знаменитості. На задньому плані можна помітити бездоганне, безхмарне небо, а також море з пляжем. Сама співачка сидить під навісом, а голову її прикриває хустку.

"Виглядала і відчувала себе на всі 100", - дописав її шанувальник.

Звернемо увагу, що інші фанати знаменитості не могли що-небудь сказати, оскільки фотографією Астаф'єва поділилася у себе в каруселі Сторіс.

Як ми розповідали до цього, українська співачка Даша Астаф'єва показала себе в незвичному домашньому вигляді

Астаф'єва відома своїми екстравагантними образами й любов'ю до відвертих нарядів або навіть зйомок без одягу. Однак, в простому домашньому образі зірку можна побачити нечасто.

Нагадавши, спокусниця Астаф'єва повиляла стегнами, вразивши формами в тісному корсеті.

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