Популярна українська співачка Наталія Могилевська вразила шанувальників бездоганним обличчям, яке вирішила показати крупним планом

Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.

"Свят вечір! 🙏 Хочу привітати вас найбільшою мудрістю і моїми улюбленими словами апостола Павла, його зверненням до Коринтян " - йдеться в тексті повідомлення.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Могилевська лежить на ліжку, обдаровуючи шанувальників бездоганною посмішкою. При цьому співачка навела понад десять пунктів, серед яких «любов ніколи не перестає, хоча і пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання скасується».

Шанувальники високо оцінили привітання кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

"Дуже красива", "вау, до чого ж ви ідеальні, Наташа", "щасливого Різдва!", "Всіх благ тобі й твоїй родині", "гарненька жінка", "ви справжня красуня", "так, є чому вчитися ще поколінням людей", - пишуть вони.

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На опублікованих кадрах Могилевська позує в оточенні натовпу шанувальників, роздаючи при цьому автографи.

Нагадаємо, що Могилевська і Дорофєєва влаштували "жару" в спокусливих нарядах.

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