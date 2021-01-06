Популярна українська співачка Наталія Могилевська вразила шанувальників бездоганним обличчям, яке вирішила показати крупним планом
Як розповідає Politeka, знімок був опублікований на сторінці знаменитості в Instagram.
"Свят вечір! 🙏 Хочу привітати вас найбільшою мудрістю і моїми улюбленими словами апостола Павла, його зверненням до Коринтян " - йдеться в тексті повідомлення.
Уточнимо, що на опублікованій фотографії Могилевська лежить на ліжку, обдаровуючи шанувальників бездоганною посмішкою. При цьому співачка навела понад десять пунктів, серед яких «любов ніколи не перестає, хоча і пророцтва припиняться, і мови замовкнуть, і знання скасується».
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Шанувальники високо оцінили привітання кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.
"Дуже красива", "вау, до чого ж ви ідеальні, Наташа", "щасливого Різдва!", "Всіх благ тобі й твоїй родині", "гарненька жінка", "ви справжня красуня", "так, є чому вчитися ще поколінням людей", - пишуть вони.
До цього ми розповідали, що українська співачка Наталія Могилевська приголомшила шанувальників, презентувавши новий трек
На опублікованих кадрах Могилевська позує в оточенні натовпу шанувальників, роздаючи при цьому автографи.
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