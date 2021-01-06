Американська супермодель Олівія Калпо, володарка титулу Міс Всесвіт-2012, вразила бездоганною фігурою в міні-шортах

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Один з моїх улюблених образів..." - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Калпо позує в білосніжному вбранні, демонструючи неймовірну фігуру. При цьому знаменитість не забула про маску.

"Занадто солодко вийшла", "боже, Ти просто перевершила сама себе!", "бездоганна краса", "дуже круто виглядаєш", "це бездоганно", "розкішні кадри", "не можу відірватися від такої краси", "ну як можна бути настільки красивою? Обожнюю тебе", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, показала свою шикарну фігуру в красивих нарядах

Красуня вирішила показати кілька образів, в яких вона виблискує своїми досконалостями. На одному зі знімків Олівія йшла вулицею в короткому топіку, який підстрибнув на пишних грудях і злегка оголивши її.

Нагадавши, "Міс Всесвіт" Олівія Калпо підібрала найспекотніший ракурс для своїх апетитних обсягів в декольте.

А ще Politeka писала, що "Міс Всесвіт" Олівія Калпо показала топ гарячих образів на пляжі

Також Politeka повідомляла, що » Міс Всесвіт " Олівія Калпо без сорому здалася перед камерою в одних трусиках з мережива.