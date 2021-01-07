Співак Дан Балан, якому приписують таємний роман з українською виконавицею Тіною Кароль, незвично привітав усіх З Різдвом
Як передає Politeka.net, новий знімок артист показав на своїй сторінці в Instagram.
«У цей чудовий день розморожуємо всі посмішки... З Різдвом!» ,- написав Виконавець.
Дан опублікував своє портретне фото, на якому частина обличчя приховує шар тонкого льоду. Фотографія зроблена в холодних тонах. Сумні очі Балана роблять знімок ще більш атмосферним.
Такий творчий хід захопив шанувальників Дана Балана. У мережі вітають артиста зі святом і роблять компліменти цікавому образу.
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"Данчик, ти супер!💖", "З Різдвом! Дан, Будь здоровий, щасливий і любимо! Це найголовніше«, "а чому твою посмішку приховує тонкий лід?", "Фото класне! Але не залишає відчуття, що за льодом ховається борода і вуса😁 з Різдвом! Всіх благ!", "Дан, посміхнися, розтопи наші серця, не будь айсбергом в цьому величезному "океані"», «як Кай з "Снігової королеви"», «з Різдвом )💜 Прям відчула магію», «ці глазаааа! Розморозь для нас, найпрекраснішу посмішку☺ ми вже дуже по ній скучили! З Різдвом, Рідний!» ,- пишуть в коментарях.
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