Відома модель, співачка, діджей Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала свою фігуру у всій красі

Спокуслива красуня вирішила привітати своїх шанувальників жарким танцем, пише Politeka.net. Красуня ретельно стежить за собою, регулярно викладаючи відео своїх тренувань.

Пізніше модель демонструє результати занять, і вони, дійсно, вражають. Кумейко в одному з останніх відео в Instagram похвалилася стрункою фігурою з усіх боків. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка одягла блакитне бікіні, з якого ледь не вистрибували груди. Пишний бюст підстрибнув і виглядав дуже спокусливо.

Завдяки крою трусиків, трохи оголилися пружні сідниці красуні.

"У четвер вранці", - написала модель, побажавши підписникам доброго ранку.

"Кокетка⚡⚡️", "Прекрасна, годі й казати🔥 🔥 🔥", "красуня", " Ось це робота над собою!!! Виглядайте на 20👍", " 😁 👏 клас ❤ ️ з Доброго ранку, Настя🎄 💫", " я навіть зберіг в добірку цей видосик!!!😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥", "❤️бадьорий ранок 🔥", " Красуня 😍і фігура і обличчя Красиве👌 🙂", " доброго ранку сонечко❤️", " холодильник ззаду🤗 🤗 🤗"," якісний контент!", "Ідеальна фігура", " хтось жжжстарається", "прикольна мала🔥)", "коли тобі вже якийсь "Мері бо" 😁 зіпсує фігурку? 🤔 😏 ",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анастасія Кумейко позувала в білих тапочках і бікіні. Образ зірка доповнила яскравими окулярами, а в руках тримала мандарин, яким гралася перед дзеркалом.

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