Британська модель Демі Роуз спокусила видами в крихітному бікіні

Красуня в запаморочливих образах показує свої пишні форми, пише Politeka.net. Цього разу модель позувала на яхті, надівши маленьке бікіні.

Зірка стояла, демонструючи свою ефектність у всій красі.

Демі одягла крихітний ліфчик персикового кольору у вигляді двох трикутних клаптиків тканини. Прозорі лямки натягнулися і ніби впивалися в шкіру, надаючи образу більше пікантності: "Це спека!".

Зачаровували тонка талія, плоский животик і округлі стегна, трохи вище останніх натягнулися прозорі бретельки крихітних плавок.

Модель розпустила довге хвилясте волосся і поклала їх набік. Вона дивилася в камеру і мило посміхалася.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів.

Варто відзначити, що зараз на красуню підписані 15,6 мільйона користувачів мережі.

Раніше ми писали, що Демі Роуз в ранні роки намагалася стати стрункішою. Зірка мучила себе дієтами, але батьки, побоявшись за дочку, віддали її до психотерапевта.

Внаслідок майбутня модель полюбила своє тіло і стала більш відвертіше. Красуня стала розміщувати свої палкі фото в мережі, а пізніше, у 2015 році, вона переїхала з Великобританії в США, де взяла участь в реаліті-шоу "Taz's Models".

Далі Демі стали запрошувати на зйомки у відомі журнали, а через кілька років модель визнали найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Зараз красуня рекламує бікіні та різні відверті вбрання.

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