Британська модель Демі Роуз спокусила видами в крихітному бікіні
Красуня в запаморочливих образах показує свої пишні форми, пише Politeka.net. Цього разу модель позувала на яхті, надівши маленьке бікіні.
Зірка стояла, демонструючи свою ефектність у всій красі.
Демі одягла крихітний ліфчик персикового кольору у вигляді двох трикутних клаптиків тканини. Прозорі лямки натягнулися і ніби впивалися в шкіру, надаючи образу більше пікантності: "Це спека!".
Зачаровували тонка талія, плоский животик і округлі стегна, трохи вище останніх натягнулися прозорі бретельки крихітних плавок.
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Модель розпустила довге хвилясте волосся і поклала їх набік. Вона дивилася в камеру і мило посміхалася.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів.
Варто відзначити, що зараз на красуню підписані 15,6 мільйона користувачів мережі.
Раніше ми писали, що Демі Роуз в ранні роки намагалася стати стрункішою. Зірка мучила себе дієтами, але батьки, побоявшись за дочку, віддали її до психотерапевта.
Внаслідок майбутня модель полюбила своє тіло і стала більш відвертіше. Красуня стала розміщувати свої палкі фото в мережі, а пізніше, у 2015 році, вона переїхала з Великобританії в США, де взяла участь в реаліті-шоу "Taz's Models".
Далі Демі стали запрошувати на зйомки у відомі журнали, а через кілька років модель визнали найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Зараз красуня рекламує бікіні та різні відверті вбрання.
Нагадаємо, розпалена Демі Роуз в" невидимому " бікіні остудила свій запал на пляжі
А ще Politeka писала, що Демі Роуз порушила спокій відпочиваючих пікантним видом в бікіні із зав'язками
Також Politeka повідомляла, що Демі Роуз побалувала апетитними "булочками", які не вмістилися в купальник