Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в безпеці
На фото Гюль здалася в чорному вбранні з великим декольте. Зірка дивилася в камеру, знімаючи себе на телефон. Дівчина зовсім не бентежилася, показуючи пишний бюст в декольте максимально близько. Завдяки цьому знімок вийшов дуже спокусливим і пікантним. Бахарі додав кілька метеликів На обличчя, використовуючи фільтри. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Залишатися в безпеці все", - підписала зірка фотографію.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під знімком, так як зірка викинула його в сторіс Instagram, але зазвичай красуню засипають компліментами:
"Просто приголомшливо-красива і мила", "Мені подобається твоя сумка", " Шикарний малюк!", "Дуже красива спокуслива леді", "чудовий ангел", "сподіваюся, ми зможемо знімати в цьому році".
18-річна дочка Валерія Меладзе зламала шию, перші подробиці і фото з лікарні: "У Різдво..."
Новий осередок вірусу виявили на Харківщині, люди заражаються один за іншим: моторошні цифри
Знайдено тіла 16-річного сина Геннадія Корбана з подругою, з'явилися кадри трагедії: що сталося
Рідні божеволіють від горя: на Харківщині знайшли тіло 28-річного хлопця, якого шукали з грудня
Таємна дружина Олег Винника в напівпрозорій сукні засвітила достоїнства фігури: "Молода вовчиця"
Ми писали, що відома модель Гюль Бахарі яку називають турецькою Кардашьян, посвітила формами без білизни в червоній сукні.
Бахарі в такому вигляді позувала біля ялинки, можна сказати, ставши справжнім новорічним сюрпризом.
Модель була в наряді з великим вирізом збоку, в результаті якого на очі потрапили тонка талія і частина пишних грудей.
Нагадаємо, Турецька Кардашьян без білизни приспустила сукню, показавши свою енергію
Також Politeka повідомляла, що турецька Кардашьян розбурхала апетит, виваливши свої "персики" прямо на стіл
А ще Politeka писала, що пишногруда Турецька Кардашьян привітала шанувальників непристойно глибоким декольте