Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе в безпеці

На фото Гюль здалася в чорному вбранні з великим декольте. Зірка дивилася в камеру, знімаючи себе на телефон. Дівчина зовсім не бентежилася, показуючи пишний бюст в декольте максимально близько. Завдяки цьому знімок вийшов дуже спокусливим і пікантним. Бахарі додав кілька метеликів На обличчя, використовуючи фільтри. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Залишатися в безпеці все", - підписала зірка фотографію.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під знімком, так як зірка викинула його в сторіс Instagram, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Просто приголомшливо-красива і мила", "Мені подобається твоя сумка", " Шикарний малюк!", "Дуже красива спокуслива леді", "чудовий ангел", "сподіваюся, ми зможемо знімати в цьому році".

Ми писали, що відома модель Гюль Бахарі яку називають турецькою Кардашьян, посвітила формами без білизни в червоній сукні.

Бахарі в такому вигляді позувала біля ялинки, можна сказати, ставши справжнім новорічним сюрпризом.

Модель була в наряді з великим вирізом збоку, в результаті якого на очі потрапили тонка талія і частина пишних грудей.

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