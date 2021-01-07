Телеведуча і співачка Ольга Бузова одягла червоне бікіні й показала себе з цікавого ракурсу

Зірка одягла крихітний купальник, в якому продемонструвала свою струнку фігуру, передає Politeka.net.

Артистка встала спиною до камери, показуючи пружні сідниці. Маленькі плавки здавалися занадто крихітними, щоб що-небудь прикривати.

Стрункі й рівні ніжки також заворожували погляд.

Зірка розпустила заплетені в косички волосся, прикривши ними витончену спинку.

"🍑 🌊. Показати, де ми були? 😛 дивіться в сторіс🥰 🥰 🥰 🥰", - написала Бузова.

За дві години пост зібрав майже 300 лайків і багато коментарів.

"Оля, досить вже худнути, не треба!!!!", "Ніякого горіха вже, Оля, набери вагу, хоч попа з'явиться, а то на серфі вже можна кататися 🙈", "Оля фігура шикарна💖 💖 💖", " красуня! Як же хочеться на Мальдіви😍", " приголомшливий океан!! Шикарна Оля!! ", "Шикарні косички🔥 🔥 🔥 🔥і вид)"," яка краса!!!", "😍 🔥 🔥 🔥спекотні канікули!", "Мені потрібен твій 💦, що б охолодити мій 🔥", "попи то немає (((Скоро кісточки будуть", "Оля, ти так виснажена , що з тобою/?", "Боже як ти бісиш", " чому така худа???", "У неї попи в помині не було. Тільки слонові ноги стають",- написали користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова порадувала фото в купальнику з відвертим вирізом. Зірка позувала на пляжі.

Тонка зелена тканина обтягнула невеликі груди і тонку талію Ольги.

Пікантний довгий виріз скріплювався невеликою смужкою тканини, яка утримувала все на місці.

Нагадаємо, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.