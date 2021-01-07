Телеведуча і співачка Ольга Бузова одягла червоне бікіні й показала себе з цікавого ракурсу
Зірка одягла крихітний купальник, в якому продемонструвала свою струнку фігуру, передає Politeka.net.
Артистка встала спиною до камери, показуючи пружні сідниці. Маленькі плавки здавалися занадто крихітними, щоб що-небудь прикривати.
Стрункі й рівні ніжки також заворожували погляд.
Зірка розпустила заплетені в косички волосся, прикривши ними витончену спинку.
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"🍑 🌊. Показати, де ми були? 😛 дивіться в сторіс🥰 🥰 🥰 🥰", - написала Бузова.
За дві години пост зібрав майже 300 лайків і багато коментарів.
"Оля, досить вже худнути, не треба!!!!", "Ніякого горіха вже, Оля, набери вагу, хоч попа з'явиться, а то на серфі вже можна кататися 🙈", "Оля фігура шикарна💖 💖 💖", " красуня! Як же хочеться на Мальдіви😍", " приголомшливий океан!! Шикарна Оля!! ", "Шикарні косички🔥 🔥 🔥 🔥і вид)"," яка краса!!!", "😍 🔥 🔥 🔥спекотні канікули!", "Мені потрібен твій 💦, що б охолодити мій 🔥", "попи то немає (((Скоро кісточки будуть", "Оля, ти так виснажена , що з тобою/?", "Боже як ти бісиш", " чому така худа???", "У неї попи в помині не було. Тільки слонові ноги стають",- написали користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Ольга Бузова порадувала фото в купальнику з відвертим вирізом. Зірка позувала на пляжі.
Тонка зелена тканина обтягнула невеликі груди і тонку талію Ольги.
Пікантний довгий виріз скріплювався невеликою смужкою тканини, яка утримувала все на місці.
Нагадаємо, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.
Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.