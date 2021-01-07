Співачка Світлана Лобода розпалила чарівним образом на новому фото
Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому застигла в запаморочливий момент.
Так, злегка розпатлана блондинка позувала з мікрофоном в руці в білій сорочці, кілька гудзиків якої були розстебнуті для більшого ефекту.
Співачка задерла підборіддя, ніби в божевільному пориві, блиснувши ідеальними вилицями й тонкою шиєю, мрією будь-якого художника.
"З Різдвом, мої хороші !❤️ У нас Аншлаг 🥰 🔥 люблю", - підписала фото Лобода.
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Як відомо, зараз артистка знаходиться на гастролях в Дубаї: багато хто порадів її успіху за кордоном.
"Якраз зараз дивлюся ваші кліпи і захоплююся вашим професіоналізмом і працьовитістю ❤️"
"Ви крутіше ніж Мадонна! 👏"
"Будемо танцювати з Вами до ранку 💃"
"Арабська ніч 🔥 🔥 🔥 "
"З Різдвом, ЛобоДушечка❤️ з чарівним святом. Побільше Вам чудес і здійснення бажань"
"одягніть гарне плаття кольору #moLoko і підірвіть цей зал своєю енергією❤❤🔥"
"Ха, здаєтьсяся з Тіллем вже не тема. Явно був піар хід. Туфта))) Аж дивитися шкода)"
Раніше ми повідомляли, кучерява Лобода здивувала фігуркою, залишившись без одягу. Зірка зробила гаряче селфі, будучи в чорному топі-ліфчику та стрінгах. Неможливо намилуватися стрункими формами співачки.
"Дар мови пропав", «Богиня», «Крихітка», «Солодка дівчинка», «Ось як повинна виглядати справжня зірка», "Свєта походу ви спочатку зібралися і нафарбувалися, потім сходили на спорт", - прокоментували користувачі.
Нагадаємо, що Лобода в білосніжній сукні показала, як готується з доньками зустріти Новий Рік: "завіяло теплом...".
Також Politeka писала, що кучерява Лобода блиснула пружностями в міні-ТОПі, засмущавши найстійкіших: "Прям Шакіра!».