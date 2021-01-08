Відома модель Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе і колегу Леру Товстолес

На фото красуня позувала в шкіряному топі і штанях. На дівчині не було білизни, але це Ірину зовсім не бентежило. На задньому тлі можна побачити Товстолес, але вже в сукні, під яким можна помітити білу сорочку. Образи вийшли цікавими і навіть трохи спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Нічого собі, не очікував такого", "Топ модель по-українськи", "чекаємо продовження", "Ну прям вогонь", "Вау, яка красуня"," Ну по-перше, це красиво"," неймовірно красива блондинка"," Ірина, ми всі потекли слиною", " Шикарно, Браво!", "Суцільне витонченість"," тебе прям не впізнати","Виходь вже заміж".

Повідомлялося, що актриса з "Квартал 95" Ірина Сопонару постала у всій красі - кращий подаруночок.

Так, Ірина вирішила козирнути довжелезними ніжками, позбувшись штанів, але взувши розкішні ботфорти з коричневої замші. Злегка розпатлана блондинка доповнила цибулю світлим піджаком-здається, ніби під ним на ній нічого немає.

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