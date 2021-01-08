Відома модель Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе і колегу Леру Товстолес
На фото красуня позувала в шкіряному топі і штанях. На дівчині не було білизни, але це Ірину зовсім не бентежило. На задньому тлі можна побачити Товстолес, але вже в сукні, під яким можна помітити білу сорочку. Образи вийшли цікавими і навіть трохи спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Нічого собі, не очікував такого", "Топ модель по-українськи", "чекаємо продовження", "Ну прям вогонь", "Вау, яка красуня"," Ну по-перше, це красиво"," неймовірно красива блондинка"," Ірина, ми всі потекли слиною", " Шикарно, Браво!", "Суцільне витонченість"," тебе прям не впізнати","Виходь вже заміж".
18-річна дочка Валерія Меладзе зламала шию, перші подробиці і фото з лікарні: "У Різдво..."
Знайдено тіла 16-річного сина Геннадія Корбана з подругою, з'явилися кадри трагедії: що сталося
Анджеліна Джолі розбурхала образом у білій піжамі, засвітивши свої татуювання: "Краса і спокуса відразу"
71-річна Пугачова вибралася на вулицю без косметики, ошелешивши виглядом: "Старість не радість"
"Вічно вагітна": 42-річна українка народила 18-ту дитину, вразивши навіть лікарів, унікальні кадри
Повідомлялося, що актриса з "Квартал 95" Ірина Сопонару постала у всій красі - кращий подаруночок.
Так, Ірина вирішила козирнути довжелезними ніжками, позбувшись штанів, але взувши розкішні ботфорти з коричневої замші. Злегка розпатлана блондинка доповнила цибулю світлим піджаком-здається, ніби під ним на ній нічого немає.
Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" без білизни порадувала своїми пишними принадами
А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Квартал 95" звела з розуму спокусливою позою, позбувшись білизни
Також Politeka повідомляла, що ображена Олена Кравець влаштувала жорстку виволочку зірці " жіночого кварталу"