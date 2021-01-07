Колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону "Танців з зірками", Санта Дімопулос, зараз відпочиває з родиною в теплих краях

Красуня показала, як проводить час зі своїм 12-річним сином, Даніелем, пише Politeka.net. Санта разом зі своєю сім'єю вирушила на курорт.

Красуня опублікувала кілька кадрів про те, як проводить час. Так, в сторіс з'явилися фото, на яких красуня постала в жовтому бікіні.

Завдяки маленькому купальнику вдалося розглянути найкрасивіші місця зірки - тонку талію, плоский живіт і довгі ніжки.

Зовнішність у Санти невимовна. Форми викликають справжнє захоплення.

Красуня прилягла на великий шезлонг разом з Даніелем, який їв морозиво. Видно, як хлопчик підріс. Він був у плавках і окулярах від сонця. Даніель дивився в камеру разом з мамою, трохи примружившись.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс такої можливості немає.

Нагадаємо, Санта Дімопулос народила у 2008 році. На той момент красуні був всього 21 рік.

Батьком хлопчика став шоумен Андрій Джеджула, з яким вона жила разом з 2007 по 2010 роки.

В одному зі своїх інтерв'ю зірка розповіла, що після розставання, з Джеджулою було важко спілкуватися. Красуня вважала, що, можливо, причиною такої поведінки колишнього стала образа на неї.

Джеджула звинувачував Санту в тому, що вона не дає бачитися з сином, хоча співачка заперечувала цю інформацію. Все ж Андрій подав на колишню в суд. Екс-парі довелося багато обговорити, щоб у підсумку знайти спільну мову.

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