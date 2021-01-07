Бразильська модель Алессандра Амбросіо з Victoria's Secret з гарячими подружками похвалилися фігурами на пляжі
Модель, якою захоплюються мільйони, не може нікого залишити байдужим, передає Politeka.net. Цього разу красуня блиснула ідеальними вигинами в компанії шикарних красунь.
Амбросіо позувала посередині. На зірці - купальник коричневого відтінку, який виділив невеликі груди. Принади спокусливо виглядали в такому тісному ліфчику.
Зірка накинула зверху парео, мабуть, щоб не згоріли її плечі.
Заворожували погляд струнка фігура, а саме тонка талія і красивий прес. Довгі ніжки також виглядали дуже ефектно на фото. Красуня підігнула ніжку, хвалячись її стрункістю.
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Дзеркальні окуляри приховали її очі і стали відмінним завершенням образу.
Палкі подружки моделі також наділи різні бікіні, в яких блиснули своїми запаморочливими формами - дуже ефектно.
У кожної з трьох спокусниць був ідеальний загар.
Фото не зібрали багато лайків і коментарів. У сторіс не можна подивитися, як люди відреагували на фото.
Раніше ми писали, що Алессандра Амбросіо народилася у 1981 році. Перші кроки в модельній кар'єрі вона почала робити в 12 років, коли вступила на модельні курси.
У 15 років майбутня зірка здобула перемогу в національному конкурсі Elite Model Look, після якої підписала контракт з агентством.
Красуня стала працювати з найвідомішими брендами і в результаті отримала величезну популярність, яка не стає нижче з роками.
Нагадавши, зірка Victoria's Secret задерла ніжку в зухвалому міні.
Також Politeka писала, що зірка з Victoria's Secret блиснула випираючими формами з бікіні.
А ще Politeka повідомляла, що зірка Victoria's Secret грайливо розставила ніжки в мініатюрному бікіні.