Відома актриса Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, показала себе в свіжому образі
На фото Куриленко позує в червоній сукні і без білизни. Зірка сиділа за літнім столиком, а поруч можна побачити келих з напоєм. Дівчина доповнила образ стильними сережками, а волосся залишила розпущеним. Знімок вийшов захоплюючим і трошки спокусливим, адже Ольга вміє себе показати. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:
"Прекрасно"," чудова"," Стратосферна"," Абсолютно красивий щасливий 1-й четвер 2021 року"," завжди королева", "ви виблискуєте червоним", " яка красуня! Ви просто шикарна", " саме так і повинен виглядати Санта-Клаус!) ", "Який вид жінки"," Вип'ємо разом"," кращий образ"," чарівний, витончений образ"," ви схожі на Мален Моніки Белуччі", " вічна краса. Проте ... мені все ще подобаються ваші бойовики".
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Повідомлялося, що відома українська актриса і модель Ольга Куриленко показала свою головну гордість.
Зірка опублікувала кадр з пікантною фотосесії для одного з журналів. На знімку гаряча Куриленко постала в довгому чорному плащі. Кокетка виставила з розрізу довгу витончену ніжку, яка виглядала просто ідеально.
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