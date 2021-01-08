Курс валют в Україні 8 січня застигне перед грандіозним падінням, НБУ вирішив підтримати гривню в боротьбі з доларом

Про це свідчить прогноз, представлений фахівцями з національного регулятора, розповідає Politeka.

Експерти стверджують, що після закінчення затяжних вихідних, долар впаде на 11,81 пункт. Тиск гривні триватиме вже другий робочий день, адже до цього "вічнозелений" також втратив кілька позицій.

Зовсім інший картина буде з курсом євро. Він після вихідних подорожчає на 6,3 позиції.

Курс валют в Україні 8 січня буде наступним:

100 доларів – 2849,28 грн;

100 євро-3484,6 грн.

Гривня також атакує Російський»дерев'яний". Рубль можна буде купити всього лише за 0,37 копійки.

Як повідомлялося до цього, після Нового року українців чекає невелике зміцнення національної валюти

Такий прогноз дали експерти в щотижневому економічному огляді Ukraine Economic Outlook. Відзначається, що після Нового року в країні буде профіцит валюти. Це означає, що Долар трохи ослабне. Курс валюти повернеться в коридор 27,7-28,2 грн за долар.

Нагадаємо, що курс долара може рвонути ще до Нового року, НБУ попередив українців: «є рекордним...».

Як повідомляла Politeka, долар голосно гуркнеться після вихідних, курс валют від НБУ здивує українців: що буде з гривнею.

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