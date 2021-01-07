Українська Dj Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в дуеті Nikita, вразила розкішною фігурою в мокрому купальнику

Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані на сторінці красуні в Instagram.

"Мерзенний, величезний, шумить як вертоліт. Не чіпає, але завжди поруч", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кумейко позує в мокрому купальнику, демонструючи бездоганні ноги у всій красі. При цьому стрілочкою зірка показала на літаючого птаха, якого ледь помітно в кадрі.

«А ось наочний приклад того, як багато залежить від ракурсу і пози. І ніякий фотошоп не потрібен", - йдеться у підписі до інших знімків.

На них Кумейко в тому ж купальнику спокусливо сперлася об пальму, прикривши обличчя окулярами. При цьому красуня ефектно задерла бікіні, засвітивши місця без засмаги.

Шанувальники знаменитості були позбавлені голосу, оскільки Кумейко вирішила опублікувати фотографії в каруселі Сторіс.

До цього повідомлялося, що модель, співачка, діджей Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала свою фігуру у всій красі

Красуня демонструє результати занять, і вони, дійсно, вражають. Кумейко.

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