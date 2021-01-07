Відомий хореограф Олена Шоптенко, зірка "Танців з зірками", показала себе на відпочинку
На фото зірка позує в в жовтому бюстгальтері і чорних трусиках, які в затемненій кімнаті злилися з тілом. Олена спокусливо вигнулася біля дзеркала і хвалилася бездоганною фігурою. Шоптенко зібрала волосся в хвіст, а рукою взялася за талію, захоплюючи кожним вигином і приковуючи погляди фанатів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Покажи фото, на якому ти на морі", - запропонував один з фанатів.
Зірка у відповідь на це опублікувала фото. Хоча і трохи дивно, що дівчина не показала себе на пляжі.
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Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як знімок був розміщений в сторіс Instagram, але зазвичай Олені пишуть багато компліментів:
"Мені здається, у мене по життю образ оленя"," буду втомленою людиною після роботи"," шикарні ноги Олена", " неймовірно красива Олена!!!".
Ми повідомляли, що український хореограф Олена Шоптенко вирішила освоїти новий стиль разом з фіналісткою шоу" Танці з зірками " Юлією Саніною.
У своєму мікроблозі "Instagram" вона повідомила про початок розвиваючого челенджу. Олена Шоптенко також виклала Селфі з солісткою гурту The Hardkiss Юлією Саніною та своєю колегою владою Касинець.
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