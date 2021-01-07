Відомо, що українська телеведуча Ольга Фреймут - мати трьох дітей

Зірка не так часто, як хотілося б, публікує фото зі своїми чадами, пише Politeka.net. Однак цього разу вдалося помилуватися красунями-дочками, нехай навіть на сторінці телеведучої.

Дочка Ольги Фреймут, Злата Мітчелл показала себе і молодшу сестричку, Євдокію. На кадрах 14-річна старша дочка української знаменитості постала в теплій кофті, вона пограла з довгим волоссям і дивилася в камеру.

Тим часом сестричка щось пила з трубочки. Світле волосся і великі очі - це справжня трирічна красуня.

"Крайній день моєї роботи тренером. Сімейний час добігає кінця, залишилося кілька днів для друзів", - написала Злата.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже у відкритому доступі залишати відгуки в сторіс можливості немає.

Відзначимо, Злата Мітчелл з'явилася на світ від чоловіка, з яким Ольга Фреймут перебувала у відносинах, коли стажувалася в Лондоні.

Пізніше зірка народила сина Валерія 8 травня 2016 року. Через рік, 29 червня 2017 року, вона народила другу дочку Євдокію.

Батьком дітей став гендиректор "Нового каналу" Володимир Локотко. Відносини між майбутньою парою почалися у квітні 2015, після візиту Фреймут на могилу Габріель Шанель у Швейцарії.

Нагадаємо, Ольга Фреймут показала свою маму Аллу.

Родичка зірки - психолог, майстер спорту з плавання, вчитель фізкультури. Жінка з кримських татар. Саме дівоче прізвище матері телеведуча взяла для розвитку своєї кар'єри.

Нагадаємо, що Фреймут почала повчати українок, вразивши заявою про трагедію: "подивіться, яка ви? Нікчема....".

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