Відома співачка Анна Корсун (MARUV) показала, як тренується

На кадрах Анна позує в червоному міні і без білизни. Красуня сіла на коліна, розсунувши ніжки, і почала трясти п'ятою точкою. Корсун зовсім не бентежила її одяг і дії, співачка із задоволенням демонструвала свої вміння. Кадри вийшли засмагають і розбурхують. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під відео, так як воно було розміщено в сторіс Instagram, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Вау, дуже красиво», «Пані, ви ідеальні на всіх фото», «Давно мріяв побачити тебе знову в Блонді», «жарти-жартами, а Анна прекрасна», «Алла Борисівна в молодості», «вогонь пожежа», «Хороша дівчина», «прикольна дівчина», "Ганнуся, шикарна, обожнюю", "Просто Ульотна бомба", "Аня, твої луки просто вогонь", "Королева", "Ну все: як далі сидіти і працювати після таких фото - незрозуміло".

Повідомлялося, що відома українська виконавиця MARUV ошелешила фанатів ігрищами, які влаштувала з подругою в басейні.

"Тверк контент. Відпочиваємо добре", - коротко підписані кадри.

Уточнимо, що на ролику MARUV позує в мокрому купальнику, трясучи апетитними "дарами природи". У цей момент її шльопає подруга, посміхаючись і хихикаючи при цьому на камеру.

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