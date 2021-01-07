Відома співачка Настя Каменських показала себе після прильоту на море

На фото красуня здалася в блакитному купальнику. Занадто маленький ліф сильно притиснув груди Насті, а образ дівчина доповнила квіточкою у вусі. Зірка в руках тримала келих шампанського, позуючи на пляжі в жаркій країні. Кадр вийшов ніжним і сонячним, адже видно, що Настя дісталася до моря і щаслива у відпустці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Обличчя відпустки", - написала зірка.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків за 8 хвилин і написали безліч коментарів:

"Ідеально", " можна до вас?", "Скільки можна пити ?! Це вже залежність", "Бюст де подівся, вистачить худнути"," Настя, ви спокуслива"," найкрасивіша дівчина на світі", " Просто чарівно. Добре проходить час", "така красуня, стройняшка, обожнюю", "Красуня на Мальдівах", "або схудла, раніше добре була", "Настя, залиш будь ласка коммент під моїм відосом", "старіє мати, не та вже", "Давно трусів не було".

Повідомлялося, що співачка Настя Каменських збентежила зухвалим чином, нарвавшись на критику.

Брюнетка позувала на знімках в сукні з чорного латексу: пружні принади красуні так і випирали з щільного матеріалу. Доповнила колоритну цибулю "повітряна" жилетка соковитого рожевого відтінку. Також на Насті були довгі рукавички і чобітки-ботфорти.

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