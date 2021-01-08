Набирає популярність українська співачка SLAVIA, яка є дружиною виконавця DZIDZIO, вразила фігурою на відпочинку

Відповідні кадри знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram, передає Politeka.

"Заряджаюся Карибським сонцем і ромом", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на ролику SLAVIA позує, застигнувши по пояс у воді в крихітному жовтому купальнику. Як можна помітити, співачка абсолютно задоволена відпочинком, обдаровуючи шанувальників неймовірною посмішкою.

"Супер", "оце пожежа", "дивлюся і ностальгую про свою поїздку на Карибське море. Це незабутньо було", "щасливого відпочинку, красуня", "з Різдвом Христовим!",- пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, українська співачка SLAVIA, яка набирає популярність, також відома як дружина DZIDZIO, показала свій розкішний новорічний образ і підбила підсумки 2020-го року

Артистка поділилася новим емоційним постом у своєму Instagram. У ньому Ярослава розповіла, що 2020-й рік став для неї особливим, адже вона вперше дебютувала як співачка.

Нагадавши, пустотлива дружина DZIDZIO влаштувала пустощі в мокрому купальнику:"вогонь".

Як повідомляла Politeka, безсоромна дружина DZIDZIO подражнила сідницями в мікро-бікіні: "відгадайте, де я?".

Також Politeka писала, що Цибульська в ефектному міні відчинила халатик і прикувала погляд DZIDZIO до своїх дарів.