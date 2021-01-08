Телеведуча і співачка Ольга Бузова разом зі своїм бойфрендом, Давою, відпочиває на Мальдівах

Зірка тепер робить по кілька постів в Instagram, присвячених її відпочинку, передає Politeka.net.

Так, в одному з останніх відео в Instagram зірка постала в маленькому бікіні. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Купальник підкреслив невеликі груди Ольги, поблискуючи на сонці.

Маленькі плавочки на зав'язочках трималися на невеликих стегнах.

Струнка красуня позувала на краєчку басейну з пелюстками троянд, і показавши пальцями сердечко, пірнула в нього.

"Стрибнути в басейн з троянд 🌹 🌊 - done✅.

Так було красиво 😍 Пам'ять на все життя😍 😍 😍", - написала Ольга.

За годину пост зібрав майже два мільйони переглядів.

"Кайф🔥 😍", "красиво дуже", "ось люди відпочивають...а на мене з-за рогу вже дивиться 11 січня і бридко хихикає!...", "Олечко, ти таке сонечко. Так рада за тебе❤️", " то в роллтон то в троянди😍", " яка кайфова 😻 😻 😻 Люблю❤️", " зараз всі блогери пірнають у квіти?😀 ", "Нереальна!!!", "Аж заздримо🙈 🙈 🙈 😂 😂", "красотища то какая❤️", "нездорова худорба 🧐 @ buzova86 що ти там качала днями, кості?🤔 Сісі гаразд їх і не було, а куди поділася попа, її немає взагалі🧐 між ніг танк проїде, зате підборіддя висить😅", "Господи, ти тільки і плескаєшся як риба у пакеті😂", "О Боже, які гарні хмари на задньому плані 🙌🙌🙌", "@buzova86 ❤️ ви так сяєте 😍 прикріпіть якщо любите наас ❤️🙏🏼 @buzova86", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

Також Politeka повідомляла, що Бузова після закриття "Дом-2" ошелешила видом на межі сліз, не витримав навіть коханець.