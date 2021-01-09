Красуня показала себе всю, як є

Британська модель Демі Роуз вразила своєю красою в короткій футболці

Відома пишногруда модель розбурхує фантазії шанувальників, пише Politeka.net. Красуні довелося попрацювати над собою, щоб сприймати своє тіло таким, яке воно є.

Відомо, що Демі в підлітковому віці виснажувала себе дієтами, але прийоми у психотерапевта допомогли полюбити себе.

Зараз на модель підписані 15,6 мільйона користувачів мережі, які захоплюються її шикарною фігурою.

На одному з останніх фото розкута модель блиснула фігурою у футболці-топі. Довжина одягу була "на межі". Зірка підняла руки й блиснула пишними грудьми, чи не показавши найінтимніше.

Плоский животик з тонкою талією створювали ефектний вигин разом з пишними стегнами.

Роуз натягнула вище маленькі трусики, які в результаті оголили пружні сідниці.

Стрункі й підкачані ніжки також приманювали погляд.

Красуня зробила легкий макіяж з акцентом на пишні вії. Вона заплела кіски, щоб надати образу грайливості й прибрати локони від обличчя.

"Якби ви могли подорожувати в будь-яку точку світу прямо зараз, куди б ви поїхали? 🖤 ",- поцікавилася зірка.

Користувачі Мережі відповідали на питання відомої красуні, а також завалили її компліментами. Фігура зірки їх вражала.

"О, так! Моя королева", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Демі Роуз одягла крихітний ліфчик персикового кольору у вигляді двох трикутних клаптиків тканини. Прозорі лямки натягнулися і ніби впивалися в шкіру, надаючи образу більше пікантності.

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