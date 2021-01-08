Відома співачка Ані Лорак показала, з ким проводить новорічні свята

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в Instagram.

«У Новий рік з коханими, рідними і близькими», - написала артистка.

Лорак показала фотографії на яких зображена разом з донькою Софією і маленьким собачкою Тошею, який з'явився у них зовсім недавно, біля прикрашеної новорічної ялинки.

Зазначимо, провідати доньку приїжджав і її батько, колишній чоловік Лорак Мурат Налчаджіоглу. Але снім, співачка, схоже, фотографуватися не захотіла.

У мережі відзначили, що останнім часом дев'ятирічна Софія помітно зовні подорослішала і покращала.

"Три маленьких сонечка", " які ви красиві! Софія така доросла вже", "Сонечка копія Вас", "Кароліночка які ви з Сонечкою лапочки😍 😍 😍", "ну які ж Ви чудові😍 Софія яка красуня", "красуня дочка, дуже схожа на маму", "яка вже велика сонечка) справжня красуня", "які милі😍 Софійка Принцеса", - пишуть в коментарях.

Як відомо, Лорак і Налчаджіоглу оформили розлучення в 2020 році.Їх дев'ятирічна дочка Софія залишилася жити в Москві з мамою.

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