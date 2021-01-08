Ось це фігура

Популярна українська співачка Віра Брежнєва, яка раніше виступала в тріо "ВІА Гра", вразила розкішною фігурою в міні-сукні

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Останній рік я рідко одягала сукні... може тому раділа їм", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Брежнєва позує в міні-сукні, демонструючи достоїнства фігури в спокусливій позі.

"Красивий кадр", "це просто бомба", "сукня-квітка. Шикарно, Віра", "бомбезно виглядаєш", "відчуваю, весна вже близько", "діамант", "ви прекрасні, Віра!", "боже, виглядаєте неймовірно", - пишуть її шанувальники.

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Щаслива Брежнєва в розтягнутому в'язаному светрі, широких штанях і шапці-вушанці вийшла у двір, покуражившись біля ялинки, прикрашеної світиться гірляндою. Віра виплеснула емоції на камеру, радіючи моменту, немов маленька дівчинка. Співачка змахувала руками, дивилася на зірки й навіть танцювала - непідробна радість охопила артистку.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в міні-бікіні звела з розуму безсоромною позою, скандальне фото: "Дочка Генсека".

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