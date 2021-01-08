Відома українська співачка Анастасія Кумейко, яка виступала в групі Nikita, спокусила рухами в одному боді

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

"Мені просто пощастило з генетикою! Тому з самого дитинства я займаюся спортом, танцями, гімнастикою і сама відповідаю за стан свого здоров'я. Мені просто пощастило з генетикою і з самого дитинства мені всі лікарі ставили діагноз-сколіоз і ще щось там, і дивувалися, як я ще ходжу зі своєю спиною! Довелося закачувати м'язи спини, щоб не розсипатися в прямому сенсі цього слова» - йдеться в повідомленні.

Після цього, за словами Кумейко, їй " пощастило» і у неї почалися проблеми з колінами.

"Прописали лежачий режим. І це якраз під час групи Армія, де взагалі не до відпочинку було. Почала закачувати м'язи ніг, щоб не ловити і не вставляти на місце колінну чашечку. З останніх» пощастило " у мене надрив зв'язки в грудному відділі спини...» - розповіла зірка.

Однак їй пощастило, розповіла Dj Nana, з силою волі і бажанням бути собою і бути здоровою.

"Між сильним бажанням досягти успіху і самим успіхом існує прямий зв'язок, якщо застосувати трохи зусиль. І через якийсь час ви станете ще краще», - уточнила співачка.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Кумейко показує в одному боді, як тренується на відпочинку.

"Вау, кішечка", - пишуть її шанувальники.

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