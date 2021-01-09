Комік Гарік Харламов порадував публіку свіжим фото, на якому з'явився не сам
Як передає Politeka.net, 39-річний гуморист, колишній чоловік актриси Христини Асмус, опублікував новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показав, як і з ким проводить ці святкові дні.
Так, Харламов засвітився разом із другом ьа колегою, актором Сергієм Буруновим в кінотеатрі.
Останній обхопив голову Гаріка руками, ніби хотів "зліпити" з нього колобка. Справа в тому, що саме Харламов озвучував цього персонажа в новому казковому мультфільмі.
"Сходили, подивилися) колобок і водяний @sergeyburunovofficial відзначилися) Останній Богатир: корінь зла шикарний 👍 прекрасна казка для всієї родини!", - повідомив у підписі комік.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене, одним з перших пост "лайкнув" стриптизер Тарзан, чоловік співачки Наташі Корольової.
Також деякі запідозрили Харламова в ранньому лисінні, запитавши у нього, чому він останнім часом часто носить кепку.
"Ну ви дуже схожі на колобка, з вас же і змалювали персонаж???😂👍😍"
"Жах🤦, а не фільм"
"Звичайно всі фільми, де ти знімався, для тебе шикарні!!🤣"
"Гарік, та ти ж, як колобок, прекрасний!!!🔥👏😍❤️"
"Брат, чому скрізь в кепці? Стаєш лисим?"
"Навіщо ходити, подивилися б у дзеркало те ж саме б побачили )))"
"Вам треба було помінятися, колобок без вусів, а водяний з ними 😆 👍"
Раніше ми писали, Асмус здивувала кадром під ялинкою з коробкою, повною засобів для дезінфекції. Коментуючі відразу ж припустили, що такий незвичайний подарунок від Діда Мороза передав їй екс-чоловік Харламов.
Нагадаємо, Асмус збентежила зовнішністю в образі фатальної брюнетки, екс-дружину Харламова не впізнати.
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