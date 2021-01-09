Телеведуча Леся Нікітюк, відома своїм відмінним почуттям гумору, збентежила новими кадрами
Як передає Politekа.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі "сторіз" у Instagram, на яких показала свою маму.
Так, Леся, яка повернулася з Буковеля, мабуть, вирушила в гості до батьків. Телеведуча в чорній толстовці з рожевим принтом виставила миле селфі з мамою Катериною в куртці леопардового забарвлення. Неозброєним оком помітно, як жінки схожі. Обидві вони обдарували глядачів легкими посмішками.
"Мама Кет...", - підписала фото Нікітюк.
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Примітно, що на наступному кадрі, Леся, яка втратила свіжість, з "чорними" через туш очима і з втомленим виглядом, вимовляє: "Трошки перепила вже я...". Контраст з попереднім кадром дуже помітний. Дівчина потерла очі пальцями, намагаючись сфокусуватися на камері.
Також Нікітюк показала, як розважається незвичайним способом зі своїми маленькими племінницями. Зірка відкрила холодильник, звідки вівся запис, і почала танцювати разом із дівчатками: ті стояли попереду, а висока Леся ззаду. Всі втрьох почали стрибати і весело махати руками. Слідом за цим Нікітюк зняла, як дівчатка колядують.
Нагадаємо, до цього Нікітюк, яка скаржилася на жижу в Буковелі, через що у неї не вийшло покататися на лижах, все ж знайшла сніг - у своєму рідному Хмельницькому. Телеведуча зліпила скромненького сніговика, сфотграфувавшись в халаті і рушнику поруч зі своїм творінням.
"Я тебе зліпила з того що було...", - підписала кумедний кадр Леся.
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